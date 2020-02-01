Появилось видео ДТП легковушки и минивена на юге Москвы

Москва, 1 февраля. Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и минивена произошло на юге Москвы. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Авария произошла на пересечении улиц Воронежской и генерала Белова. В результате столкновения пострадали несколько человек.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места аварии.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Рузском городском округе произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса, который перевозил 10 человек, передает РИАМО.