Власти Москвы потратят на строительство почти 3 триллиона рублей за три года

Москва, 1 февраля. Власти инвестируют в строительство на территории Москвы почти 3 триллиона рублей за три года. Денежные средства будут выделены из городского бюджета. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, инвестиционную программу подробно рассмотрели на заседании штаба с участием мэра Москвы Сергея Собянина, передает РИАМО.

«Это строительство транспортной инфраструктуры, метрополитен, строительство дорог, строительство системы железнодорожного транспорта, которое связано с наземным транспортом, это мы делаем вместе с коллегами РЖД. Также огромные инвестиции в сферу здравоохранения», — сказал Бочкарев.

Бочкарев отметил, что власти планируют не останавливаться на достигнутом и наращивать темпы строительства, которых удалось достичь в минувшие годы.

«Мы сейчас в группе перегруппируемся и бросим в работу все наши ударные силы», — добавил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стремительными темпами развивается, поэтому в ближайшие годы запланировано строительство новых образовательных учреждений. В ближайшие пять лет в Подмосковье построят порядка 150 детских садов, передает телеканал «360».