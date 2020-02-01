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Склад дверной фурнитуры горит на севере Москвы

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Склад дверной фурнитуры горит на севере Москвы

Москва, 1 февраля. Пожар охватил здание склада дверной фурнитуры на севере Москвы. Строение расположено на Сигнальном проезде. Об этом с места происшествия передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, спасатели провели эвакуацию людей и продолжают бороться с огнем. Для ликвидации пожара задействованы 32 спасателя и десять единиц спецтехники. 

Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий. 

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось ликвидировали возгорание, которое произошло на территории комплекса бань в Москве. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Администрация комплекса заявила, что люди из здания были эвакуированы, передает РИАМО.

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