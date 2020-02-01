Автобус с детьми попал в аварию в Новой Москве

Москва, 1 февраля. Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковушками в поселении Сосенское в Новой Москве. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошел на 25-м километре Калужского шоссе. По имеющимся данным, в салоне заказного автобуса находились 12 детей с сопровождающими. Дети не пострадали, но одному из участников аварии потребовалась помощь, передает «Вечерняя Москва».

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что шесть автомобилей, в числе которых перевозивший детей микроавтобус, столкнулись в Ставропольском крае. Водитель автомобиля иномарки не учел дорожные и погодные условия при выборе скорости движения, что привело к столкновению нескольких автомобилей, передает «Газета.Ru».