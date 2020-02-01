Интеллектуальный фестиваль «Букинист» возобновил работу в Москве

Москва, 1 февраля. Масштабный интеллектуальный фестиваль «Букинист» вернулся на Новый Арбат. В рамках проекта, который начал свою работу в субботу, пройдет книжный марафон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Москвичи и гости столицы до 6 декабря смогут познакомиться с новинками мира книг и раритетными изданиями. Кроме того, участников марафона ждут встречи с писателями, посещение лекций, а также представления и мастер-классы в творческих мастерских. Для книголюбов откроют 14 павильонов, в которых будет представлено от 3 до 5 тысяч книг, передает РИАМО.

«В первый же день столичные букинисты выставили на продажу более 45 тысяч новых и подержанных книг различных направлений. Часы работы фестиваля: с 11.00 до 21.00 по будним дням и с 11.00 до 22.00 по выходным и в праздники», — говорится в сообщении.

Для посетителей выставят книги, которые издавались в последние 150 лет. Костяком выставки станут художественные произведения, а также детская и научно-познавательная литература. Цены стартуют от 50 рублей за экземпляр. Всего на фестивале планируется продать более 150 тысяч книг.

Мероприятие посетит известный букинист и издатель Дмитрий Сечин и другие видные литературные деятели.

Ранее стало известно о состоянии книг, которые пострадали от пожара и его последствий в библиотеке Института научной информации по общественным наукам РАН. Пожар произошел еще в 2015 году, но многие издания до сих пор хранятся в холодильных камерах, передает телеканал «360».