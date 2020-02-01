Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве и области в субботу

Москва, 1 февраля. Первый февральский день в Москве и области будет облачным, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров зафиксируют 2 градуса тепла. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

Столица и область окажутся в тыловой части активного циклона. Погода будет преимущественно облачной, но возможны прояснения.

«Максимальная температура в Москве минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», —сказали синоптики.

Скорость западного ветра будет достигать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление днем будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.

Отмечается, что такие погодные условия могут негативно сказаться на метеочувствительных людях с проблемами сердца, болезнями органов дыхания. Недомогание могут почувствовать те, кто страдает от синдрома хронической усталости.

«У гипотоников и гипертоников возможны «скачки» артериального давления, нарушение сердечного ритма и приступы стенокардии, выраженные вегетативные симптомы - тахикардия, раздражительность, нарушение сна, тревожность и другое», — добавляется в материале.

Необходимо внимательно отнестись к вопросу собственного здоровья, следить за артериальным давлением. Специалисты говорят, что нужно употреблять травяные чаи с мелиссой или мятой.