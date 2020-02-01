Празднование китайского Нового года пройдет на ВДНХ в субботу

Москва, 1 февраля. Торжества по случаю китайского Нового года будут проходить на территории ВДНХ в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Выставка достижений народного хозяйства».

Китайский Новый год — одно из самых значимых событий для жителей Поднебесной и ряда других стран Восточной Азии.

«Празднование обычно продолжается 15 дней. В этом году оно стартовало 25 января и продлится по 10 февраля», — говорится в сообщении.

Все новогодние мероприятия на ВДНХ будут бесплатными. Для гостей подготовили театрализованную постановку «Чуньцзе, или Китайские каникулы Деда Мороза». Кроме того, посетители смогут поучаствовать в различных мастер-классах по каллиграфии и основам китайского языка, а также потанцевать, передает РИАМО.

Для самых маленьких посетителей подготовили мини-уроки китайского языка. Занятия будут проходить по трем тематическим направлениям: «Песенка-знакомство», «Мой первый иероглиф» и «Животные китайского лунного календаря».

Отмечается, что гостей научат создавать традиционный китайский красный конверт. Это подарок, который в китайский Новый год вручают родственникам в качестве счастливого билета и пожелания благополучия.