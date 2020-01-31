В «Шереметьево» выделили отдельный терминал для рейсов из Китая

Москва, 31 января. Аэропорт «Шереметьево» начнет принимать и отправлять все рейсы из Китая только через терминал F из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Будут обслуживаться 18 рейсов на вылет и прилет по китайским направлениям, включая рейсы авиакомпаний, ранее обслуживаемых в терминале: «Аэрофлот», «Икар», Air China, и China Eastern Airlines», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порядка 75 международных рейсов перевели из терминала F в терминалы D, E и С. Необходимую информацию об изменениях, пассажиры получают в центрах бронирования, а также по громкой связи и электронным табло, передает РИАМО.

Отмечается, что все терминалы аэропорта оборудованы тепловизорами, которые используются для дистанционной термометрии. Кроме того, отработана схема госпитализации специальным транспортом в медицинский учреждения, а медпункты оснащены средствами индивидуальной защиты. В аэропорту дежурят специалисты Роспотребнадзора и Центра медицины катастроф. Все помещения своевременно дезинфицируются, передает «Вечерняя Москва».

На сегодняшний день в «Шереметьево» не было зарегистрировано пассажиров из КНР с подозрением на коронавирус.