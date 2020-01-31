Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в двух ДТП в Новой Москве

Москва, 31 января. Сотрудники Росгвардии пришли на помощь пострадавшим в двух дорожно-транспортных происшествиях в Новой Москве. Аварии произошли в районе 22 километра трассы А-113 в Троицком и Новомосковском округе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с двумя автомобилями. Свидетелями аварии стали Росгвардейцы, которые незамедлительно оказали пострадавшим первую медицинскую помощь. Кроме того, они сообщили о ДТП в дежурную часть и вызвали на место экстренные службы.

Спустя несколько минут недалеко от места происшествия произошла еще одна авария. Водитель грузовика не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Росгвардейцы также оказали водителю необходимую помощь.

Медики доставили пострадавших в одну из городских больниц.