Жительница Подмосковья узнала свою дочь в «ночной бабочке», приехавшей на вызов к блогерам

Москва, 31 января. Женщина опознала свою дочь в проститутке, которую вызвали на стрим два пьяных блогера в Подмосковье. 47-летняя женщина посчитала, что ее 20-летнюю дочь Катю насильно удерживают в коттедже двое парней.

Женщина обратилась с просьбой о помощи к правоохранителям. Оказалось, что молодых парней зовут Стас и Валентин. Они блогеры и вели в тот вечер очередную прямую трансляцию из дома, который находится в деревне Черная Истринского района. Судя по записи трансляции, парни распивали спиртные напитки и параллельно обзванивали по объявлениям девушек с низкой социальной ответственностью.

Так, один из звонков оказался удачным и парням предложили на выбор несколько кандидатур. Фотографии девушек предоставил так называемый диспетчер. Выбор Стаса пал на Екатерину – дочь той самой женщины, которая обратилась в полицию, передает «Комсомольская правда».

Спустя несколько минут Катя сама связалась с парнями, и они оговорили условия оказания ее услуг. Девушка самостоятельно добралась до жилища блогеров. Молодые люди обещали Кате, что ее личность останется в тайне, но, когда она прибыла к ним, не стали выключать камеру и ее лицо увидели все, кто следил за трансляцией в интернете.

Среди зрителей оказались люди, которые хорошо знакомы с Катей и ее семьей. Они незамедлительно доложили матери о том, где и чем занимается ее ребенок.

Бдительным зрителям показалось, что парни настроены агрессивно и девушке угрожает опасность. Мама незамедлительно связалась с полицейскими, чтобы они приехали в загородный дом. Кроме того, она сообщила правоохранителям, что ее дочь никакая не проститутка, а все происходящее постановка, которая пошла не по сценарию.

«У них с этими молодыми людьми была договоренность, что она сыграет роль девушки по вызову просто для зрителей. Парни обещали, что в камеру не попадет ее лицо и никакие личные данные не будут разглашены. Мне стали писать и звонить различные люди, смотревшие трансляцию. Я очень испугалась, позвонила дочери, та мне все объяснила, что это постановка. Она сказала адрес где находится, я вызвала туда полицейских», — рассказала мать Катерины.

Оперативники прибыли на место достаточно быстро, но никаких незаконных деяний в адрес девушки не зафиксировали. Они забрали Катю и отвезли домой к маме.