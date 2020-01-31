Массовую драку спортсменов и болельщиков на турнире по ММА в Москве сняли на видео

Москва, 31 января. Массовая драка стала причиной досрочного завершения турнира смешанных единоборств «Колизей» в Москве. Зрители спровоцировали массовый конфликт, они хватали мебель и наносили друг другу удары. Жертвами разъяренной толпы стали и бойцы, которые выступали на турнире.

По словам очевидцев, обстановка стала накаляться задолго до проведения первого боя. Зрители освистывали судей и бросались бутылками, передает «5 канал».

«Спортсмены не могли спокойно выйти в октагон, болельщики спорили с судьями, толкали бойцов», — сказал тренер одного из спортсменов Павел Муртазин.

Он подчеркнул, что именно неадекватное поведение зрителей привело к тому, что разразилось настоящее побоище. Одному из спортсменов рассекли голову, другой боец заработал перелом кисти. Кроме того, в пылу сражения у одного из участников турнира украли мобильный телефон.

Отмечается, что организаторы спортивного мероприятия неоднократно пытались успокоить дебоширов, но безуспешно. Соревнования пришлось остановить. Разбираться в ситуации и искать зачинщиков потасовки будут правоохранители. Организаторы уже написали заявления в полицию и прокуратуру.