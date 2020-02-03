Гидрометцентр предупредил москвичей о надвигающихся морозах

Москва, 3 февраля. Москву может ожидать резкое похолодание уже в конце этой недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 7 февраля температура может опуститься до -12 градусов, а следующей ночью – до -17°С.

Таким образом, впервые за эту зиму температура в регионе приблизиться к средним зимним показателям, а в Москву придёт настоящий холод.

«На этой неделе случится невероятное: температура впервые за все зимнее время приблизится к норме и будет восприниматься как настоящий холод. После сегодняшний слякотной погоды в это даже трудно поверить», — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».

Он объяснил, что европейская территория России окажется в зоне ложбины низкого давления, что сделает возможным поступление холодного арктического воздуха в регион. Температура начнет постепенно снижаться: уже во вторник в Москве ожидается до -3 градусов, возможен снег. В среду температура опустится до -7°С, в четверг – до -12°С. Такие показатели сохраняться как минимум до конца недели.

Однако затем синоптики прогнозируют возвращение тепла, и уже на следующей неделе температура вернется к околонулевым показателям.

Ранее сообщалось об уходе Романа Вильфанда с поста директора Гидрометцентра России. Его преемником стал Сергей Борщ.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей публиковало мнение ведущего научного сотрудника НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Натальи Шашиной, которая предупредила, что из-за аномально теплой зимы могут активизироваться клещи. В то же время, по ее словам, несмотря на очень теплую погоду, массового выхода и эпидемиологических осложнений не будет. Подобные ситуации теоретически возможны, однако паниковать не стоит, поскольку в настоящее время температура для пробуждения клещей все равно низкая. Для этого насекомым нужно около 10 градусов тепла.