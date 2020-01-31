Госдума решает проблему с приписками «левых» медицинских услуг россиянам

Москва, 31 января. Медики приписывают в личные карты москвичей и петербуржцев процедуры, которые они не проходили. Недостоверная информация о лечении появляется в личных кабинетах на сайтах госуслуг. В комитете Госдумы по здравоохранению о проблеме знают и работают над ее решением. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Морозов.

По его словам, ситуация с приписками полностью разрешится в течение нескольких лет, когда в практику войдут личные кабинеты пациента.

«Каждый будет видеть, что он прошел, что он не прошел. Возможности в кабинете будут такие, что человек сможет увидеть свои анализы, свои исследования», — сказал Морозов.

Депутат подчеркнул, что в таких ситуациях следует обращаться в страховую компанию, Росздравнадзор и прокуратуру. За «левые» записи необходимо наказывать, считает он.

Он также отметил, что некоторые поступки медики совершают не по собственной воле. Показателен случай, который произошел в Омске, где врач пришел на работу выпившим и заявил, что его не устраивает низкая зарплата и ему надоело делать приписки, чтобы отчитаться перед страховой, передает телеканал «360».

«Здесь нужно разбираться, когда ставили врачей в какие-то жесткие рамки, когда главный врач как-то перегибал палку, были несогласованности со страховыми компаниями», — сообщил Морозов.

В 2019 году Госдума приняла закон о том, что региональные тарифы, по которым поликлиники получают деньги из страховых фондов, должны согласовываться с федеральными. Областные больницы обрастали долгами из-за низкого тарифного коэффициент, который им ставили. Дополнительный контроль поможет медицинским учереждениям.