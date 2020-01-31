Главред NEWS.ru вошел в состав Общественного совета при ГУ МВД

Москва, 31 января. Главный редактор информационного портала NEWS.ru Мусейб Алекперов стал членом Общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве. Об этом говорится на официальном сайте совета.

Организация осуществляет работу по развитию партнерских отношений с представителями общественности. Члены совета работают над повышением уровня доверия к силовикам и изменением социальной роли полиции, которая преимущественно заключается в защите прав и свобод граждан государства, передает NEWS.ru

Состав совета пополнился еще несколькими представителями ведущих СМИ России, а также общественниками и религиозными деятелями. Среди них — управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, генеральный директор информационного агентства «Интерфакс» Михаил Комиссар и настоятель храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами Александр Трепыхалин.