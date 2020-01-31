Москвичей предупредили о наступлении «морозища» на следующей неделе

Москва, 31 января. Заморозки придут в Москву 5 февраля. Причинами похолодания станут затоки холодных воздушных масс с Карского моря. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, жителям столицы стоит ждать морозов начиная со среды.

«Похолодание может восприниматься настоящим морозищем», — заявил Вильфанд.

Он подчеркнул, что после аномально теплых температур это похолодание может застать жителей столицы врасплох, передает телеканал «МИР24».

Прогнозируется, что ночью столбики термометров будут фиксировать понижение температуры до девяти градусов мороза. В течение дня температурный фон будет составлять приблизительно минус пять градусов.

Ранее сообщалось, что в пятницу столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Прогнозируется высокая облачность, местами пройдет снег, передает «Вечерняя Москва».