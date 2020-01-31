Благоустройство девяти новых станций московского метро проведут до конца 2021 года

Москва, 31 января. Удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха появятся у строящихся станций Большой кольцевой линии столичного метро до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты уделят особое внимание ремонту проезжей части и организации парковок.

«Тротуары заасфальтируют и отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят старое и устроят дополнительное энергоэффективное освещение, на прилегающих к станциям метро территориях высадят новые деревья и кустарники», — сообщил Бирюков.

Работы по благоустройству коснутся девяти новых станций Большой кольцевой линии, которые прилегают к сформировавшейся жилой инфраструктуре. Планируется, что станции будут обслуживать почти три миллиона человек в сутки, передает РИАМО.

Бирюков заявил, что работы по благоустройству пройдут и около уже существующей станции метро «Бутырская».

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