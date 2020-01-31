Мультимедийная акция #прогероя стартовала в Подмосковье

Москва, 31 Января. Жителям московского региона предлагают поделиться рассказами и воспоминаниями о героях войны в рамках мультимедийной акции #прогероя. Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В пятницу интерактивные площадки откроются в 630 библиотеках и 12 государственных музеях Подмосковья. Любой желающий сможет прийти с фотографией своего родственника и записать видеорассказ. Продолжительность ролика не должна превышать одной минуты, передает РИАМО.

Отснятый материал смонтируют в один большой ролик. Публичный показ готовой видеоработы пройдет в музейном комплексе Зои Космодемьянской в период майских праздников.

Ранее в Москве стартовал конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей 2020». Участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. В января организационный комитет принял более 1200 заявок на участие в конкурсе.