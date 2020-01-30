Губернатор Подмосковья рассказал о способах поддержки семей и пенсионеров в регионе

Москва, 30 января. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей и пенсионеров в регионе.

Отвечая на вопрос об уровне жизни в области, Воробьев сообщил, что на сегодняшний день 7% населения в регионе живут за чертой бедности. По мировым меркам, цифра не высокая. Местные власти стараются помочь именно им.

«Две трети из 500 тысяч — это семьи с детьми. Поэтому ясли, поэтому детские сады, поэтому школы — мы должны строить, чтобы родители могли работать. А еще одна треть — это, как правило, одинокие пенсионеры. И здесь мы предусмотрели дополнительные меры льгот и поддержки наших пенсионеров», — рассказал Воробьев в интервью телеканалу «360».

Пенсионеры в возрасте 65+, как неработающие, так и работающие, с 1 мая получат доплату в тысячу рублей.

«Как и те семьи, у которых рождаются дети. Горячее питание, о котором говорил президент. Вроде мелочь… Мы вводим досрочно. С 1 сентября. Потребуется на это четыре миллиарда рублей», — сообщил губернатор.

Кроме того, региональные власти дали дополнительную возможность при рождении первого ребенка, предоставили льготную ипотеку семье, сделав 3% скидку на проценты.

«Это наш сегодня приоритет», — резюмировал Воробьев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию особое внимание уделил демографическому развитию. Именно от него, по словам президента, зависит судьба России и ее исторические перспективы. В частности, он предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года, передавал RT. Выплаты первоначально составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году могут вырасти в два раза.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина сообщила «Газете.ру», что депутаты ведут активную работу для выполнения задач президента по материнскому капиталу. Предполагается, что выплаты на первенца можно будет оформлять уже весной.