Синоптик Метеобюро пообещала москвичам настоящую зиму

Москва, 30 января. В последний день января ожидается теплая и снежная погода, сообщила специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.
В ночь на 31 января синоптики ожидают небольшой мороз, столбики термометров опустся до -2 -4 градуса. Высота снежного покрова увеличится.
По словам Поздняковой, значительное понижение температуры ожидается 4 февраля. Это связано с нахождением Москвы в холодной части циклона.
Первая половина февраля «подсыпет снежка» и будет морозной, передает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что январь 2020 года может стать самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений и самым малоснежным за последние 70 лет.