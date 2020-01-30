Синоптик Метеобюро пообещала москвичам настоящую зиму

Москва, 30 января. В последний день января ожидается теплая и снежная погода, сообщила специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночь на 31 января синоптики ожидают небольшой мороз, столбики термометров опустся до -2 -4 градуса. Высота снежного покрова увеличится.

По словам Поздняковой, значительное понижение температуры ожидается 4 февраля. Это связано с нахождением Москвы в холодной части циклона.