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Синоптик Метеобюро пообещала москвичам настоящую зиму

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Синоптик Метеобюро пообещала москвичам настоящую зиму

Москва, 30 января. В последний день января ожидается теплая и снежная погода, сообщила специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночь на 31 января синоптики ожидают небольшой мороз, столбики термометров опустся до -2 -4 градуса. Высота снежного покрова увеличится. 

По словам Поздняковой, значительное понижение температуры ожидается 4 февраля. Это связано с нахождением Москвы в холодной части циклона.

Первая половина февраля «подсыпет снежка» и будет морозной, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что январь 2020 года может стать самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений и самым малоснежным за последние 70 лет.

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