Москвичи ответили на вопрос, нужно ли снижать разрешенную скорость до 30 км/час

В столице Финляндии после снижения разрешенной скорости до 30 км/час за минувший год не погиб ни один пешеход, сообщает Helsingin Sanomat. В России, согласно официальным данным ГИБДД, в 2019 году произошло 142 тыс. ДТП, в которых погибли 16,6 тыс. человек, 400 из которых приходится на Москву.

Что думают сами пешеходы о подобной статистике, не пора ли и в Москве снизить разрешенную скорость до 30 км/час? Корреспондент Федерального агентства новостей попросил москвичей поделиться своим мнением о проблеме, опросив их прямо на пешеходном переходе.

Как ни странно, значительная часть опрошенных уверена, что скорость в ДТП особой роли не играет, а важна безопасность пешеходных зон и умения водителей.

«Я думаю, дело не в скорости, а в неправильном расположении знаков приоритета. Властям нужно заняться этим и грамотно поставить знаки и светофоры. Мы сами не местные, но у нас этим занялись грамотно и аварий стало гораздо меньше», — заявила Алла, коммерческий директор.

«Дело не в скорости, а в безопасности пешеходных переходов. Нужно настроить светофоры, сделать подсветку на пешеходных переходах. Иногда ночью едешь и ничего не видно, идет кто-то или нет, а скорость — дело последнее», — уверена Анастасия, водитель.

«Скорость у нас, конечно, многие превышают, но главное, наверно, — обеспечить безопасность пешеходов. Сделать подземные переходы, поставить светофоры и ограничивающие знаки. Тогда все нормализуется, ведь водители не всегда виноваты в аварии», — сообщила школьница Анна.

Впрочем, некоторые горожане считают, что снижение скорости, напротив, поможет избежать пробок и аварий, а также снизить количество погибших.

«Думаю, нужно снизить разрешенную скорость. Из-за неосторожных водителей случаются аварии, а из-за аварий — пробки. Если этого не будет, то Москва перестанет стоять и людей будет гибнуть в разы меньше», — рассказал ФАН курьер Данила.

«Конечно, пора снизить разрешенную скорость. Иногда водители не видят, куда едут, а пешеходы — зеваки —проскакивают на красный. Это могло бы решить проблему, но вряд ли кто-то будет соблюдать эти правила», — заявил студент Кирилл.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы опубликовал статистику ДТП за минувший год. Ведомство подчеркнуло, что главной причиной ДТП является превышение скорости.

В России сейчас обсуждается закон об отмене нештрафуемых плюс 20 км/ч. В МВД уже поддержали эту идею, и данный закон может быть прописан в КоАП в следующем году.

Ранее ФАН сообщал о том, что 24 января на улице Бутырский произошло ДТП с участием сразу нескольких машин. Виновник ДТП не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Известно, что до аварии водитель превысил скорость до 150 км/ч и не смог справиться с управлением. Пассажирка виновника происшествия погибла на месте, еще двое граждан получили ранения.