Подростка задержали по подозрению в телефонном терроризме в Подмосковье

Москва, 30 января. Правоохранительные органы задержали в подмосковных Люберцах несовершеннолетнего, его подозревают в телефонном терроризме.

Прокурор Люберец Александр Саломаткин рассказал о работе правоохранителей после волны сообщений о минировании.

«Приходится эвакуировать образовательные учреждения, крупные торговые центры. Уже был задержан один несовершеннолетний из-за телефонного терроризма», – сказал прокурор, его слова приводит РИАМО.

По словам Саломаткина, совершеннолетним нарушителям закона грозит до шести лет тюрьмы.

29 января Роскомнадзор заблокировал сервис Protonmail, через который злоумышленники отправляли письма с сообщениями о минированиях разных объектов инфраструктуры.

По данным ФСБ, с этого сервиса было отправлено тысячи писем с угрозами взрыва. Аналогичные письма отправляли с сервиса Startmail.