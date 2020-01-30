Кассир в Москве одним ударом убил укравшего банку кофе покупателя

Москва, 30 января. Кассир одного из столичных супермаркетов ударил покупателя, который попытался пронести банку кофе, не заплатив. Мужчина скончался от полученной травмы, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на Симферопольском бульваре. Кассир ударил 39-летнего покупателя в грудь. По предварительным данным, от удара у пострадавшего разорвалась селезенка.

Как отмечает «Ридус», конфликт произошел в супермакете «Дикси». Камера видеонаблюдения зафиксировала, как кассир-мигрант ударил посетителя. После этого покупателя заставили заплатить за кофе.

Через несколько дней после происшествия пострадавший скончался. Правоохранительные органы задержали сотрудника супермаркета 1994 года рождения. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть человека, пишет РИАМО.