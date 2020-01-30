Неизвестный украл у бизнесмена из Подмосковья шесть дорогих наручных часов

Москва, 30 января. Бизнесмен из подмосковного города Кубинка лишился шести наручных часов, сумма ущерба составила 2,2 млн рублей.

Грабитель проник в дом 47-летнего мужчины, здание не было оборудовано охранной сигнализацией. Он украл часы «Брайтлинг», «Лонгинесс», «Улиссе», две пары «Улиссе Нардин», «Армия России», пишет KP.Ru.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в начале января неизвестный украл из квартиры жительницы Москвы часы и ювелирные украшения на миллион рублей.

Также сообщалось о краже из ювелирного магазина в центре столицы, ущерб превысил 5 млн рублей.