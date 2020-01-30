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Тело ребенка нашли под завалами в Подмосковье спустя два дня после пожара

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Тело ребенка нашли под завалами в Подмосковье спустя два дня после пожара

Москва, 30 января. Тело мальчика на вид 6-7 лет нашли в деревне Крюково под обломками частного дома, где случился пожар.

Пожар произошел 27 января под Чеховом. Жертвами возгорания в одноэтажном деревянном доме стали 65-летняя женщина, мужчина 42 лет, еще один человек, его личность устанавливают. 

Тела погибших направили в морг на экспертизу. 29 января пожарные обнаружили еще одного сгоревшего. Как пишет KP.Ru, правоохранители пока не знают, кем приходился погибшим найденный ребенок.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причину пожара.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области сгорел частный дом. В огне погибла местная пенсионерка.

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