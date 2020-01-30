Январь в Москве может стать самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений

Москва, 30 января. Январь 2020 года в Москве может стать самым теплым и самым малоснежным за последние 70 лет, пишут «Метеовести».

Средняя температура воздуха в январе на 9 градусов превышала климатическую норму. По количеству осадков январь в российской столице был в пределах нормы.

Во второй месяц зимы высота снежного покрова не превышала 8 см. Всего 24 дня на улицах города был снег, пишет РИАМО.

В теплую зиму обычно увеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ. Специалисты дали несколько рекомендаций, как пережить зиму и не заболеть.