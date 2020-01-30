Гостиницы Москвы обязали сообщать о туристах из Китая из-за коронавируса

Москва, 30 января. Комитет по туризму Москвы потребовал от гостиниц ежедневно сообщать о числе туристов из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

С 28 января въезд организованных туристических групп из Китая в Россию приостановили. Мостуризм попросил отельеров сообщать также информацию об обращении китайцев к медикам.

Запрета на размещение туристов из Китая нет. В гостиницах закупают маски и дезинфицирующие средства, инструктируют персонал, пишут «Известия».

Как пишет РИАМО, новый коронавирус 2019-nCoV появился в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В разных странах мира продолжают выявлять новых заболевших.

По последним данным, от коронавируса погибли 170 человек, 125 человек выздоровели, число зараженных превысило 7 тысяч челок.

Ранее сообщалось, что москвич заявил в полицию на девушку из Китая, которая якобы больна коронавирусом. О том, что приезжая заболела, он узнал от своего товарища.