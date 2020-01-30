Школа молодого художника откроется на ВДНХ в Москве

Москва, 30 января. Лаборатория молодого художника открывается в Доме культуры на ВДНХ, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В выходные дни выпускники Московской художественно-промышленной академии будут проводить бесплатными занятия для всех желающих. Первый тренинг пройдет 2 февраля, отмечает РИАМО.

Москвичей научат создавать черно-белые рисунки маркерами. 8 февраля участники школы будут изображать цветной орнамент.

В последующие дни москвичи будут рисовать натюрморт и заниматься росписью сосудов, изучать теорию цвета, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с 4 февраля в российской столице стартует марафон, посвященный психологии эмоций. Москвичей научат справяться с собственными эмоциями и лучше понимать других людей.