Москвичей пригласили на семинары по психологии эмоций

Москва, 30 января. Семинар «Эмоциональный интеллект» проведут в центре занятости «Моя карьера», говорится в сообщении на официальноа сайте мэра Москвы.

Занятия начнутся с 4 февраля. Москвичей научат лучше понимать других и справляться с собственными эмоциями. Специалисты расскажут, как избежать эмоционального выгорания на работе.

Марафон состоит из двух блоков, каждый из которых будет длиться 21 день, пишет РИАМО. Семинары проведут бизнес-тренеры Алексей Закревский и Жанна Завьялова, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что столичные власти подвели итоги голосования о благоустройстве дворов. Большинство москвичей предложили организовать новые парковочные места.