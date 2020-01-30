Власти Москвы подвели итоги голосования о благоустройстве дворов

Москва, 30 января. Жители Москвы приняли участие в голосовании по вопросу о благоустройстве дворов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование состоялось на сайте проекта «Активный гражданин», свое мнение выразили более 200 тысяч человек. За увеличение числа парковочных мест проголосовали более 20% респондентов, свыше 17% москвичей хотят, чтобы во дворах было больше зелени.

15% москвичей говорят о необходимости новых площадок для детей. 12% респондентов предложили организовать больше спортплощадок. 10% опрошенных считают, что в некоторых дворах не хватает освещения.

10% голосов отдали за организацию дорожек для выгула собак, 7% москвичей предложили благоустроить тротуары, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в российской столице повысилась предпринимательская активность. Только за первый месяц 2020 года в три раза увеличилось число участников электронных аукционов. Власти Москвы считают это показателем благоприятного инвестклимата.