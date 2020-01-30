Неизвестные отобрали сумку с 2,1 млн рублей у безработного москвича

Москва, 30 января. Неизвестные напали на безработного жителя российской столицы и отобрали сумку с 2,1 млн рублей, заведено уголовное дело. Об этом сообщает в четверг пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, 29 января в 18.20 двое неизвестных на автомобиле Toyota Camry черного цвета перекрыли движение транспортному средству Volkswagen Polo под управлением мужчины 1987 года рождения. Злоумышленники выбежали из своего автомобиля, избили водителя заблокированного авто, а затем отобрали сумку с 2,1 млн рублей, документы, часы и скрылись в неизвестном направлении.

«Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь. Возбуждено дело по статье о грабеже», — следует из сообщения.

Уточняется, что пострадавший не работает.

Как сообщал РИАМО, сотрудники правоохранительных органов 14 января задержали злоумышленников, похитивших 6,5 миллиона рублей у жителя столицы.