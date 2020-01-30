Гидрометцентр РФ предупредил жителей Москвы о мокром снеге и гололедице

Москва, 30 января. Синоптики Гидрометцентра РФ сообщили, что в течение предстоящего дня в Москве и Подмосковье ожидается потенциально опасная погода – налипание мокрого снега и гололедица.

По информации метеорологов, в четверг, 30 января, в Москве ожидается температура воздуха от -1 до +1. Ночью же столбик термометра опустится до -2. Тем временем днем в Московской области ожидается похолодание до -3 градусов, ночью возможны заморозки до -4 градусов.

В течение четверга на улицах столицы будет действовать желтый уровень опасности из-за изморози и гололеда. Вместе с тем, ветер в Москве не превысит 10 м/с.