Соседи рассказали о родителях погибшего от снотворного младенца в Пушкино

Москва, 29 января. Соседи рассказали о молодой паре из Пушкино, у которой ребенок умер от снотворного. Местные жители не заметили за ними ничего необычного.

По словам соседки, родители погибшего ребенка абсолютно нормальные. Девушку неоднократно видели с коляской на прогулке на улице. В то, что муж мог отравить младенца, пенсионерка не верит.

«Приличный молодой человек. Видела его. Это не значит, что он что-то подсыпал», — сказала женщина, ее слова передает телеканал «360».

Другая соседка добавила, что девушка не могла отравить своего малыша. Напомним, что 20 июля 2019 года в Московской области скончался четырехмесячный ребенок.

По данным следствия, отец покормил мальчик смесью из бутылки и уложил спать. Позднее выяснилось, что в бутылочке и в детском питании было снотворное.

Жителя Пушкино задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка.