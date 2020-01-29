Москвичам рассказали о погоде в первой половине февраля

Москва, 29 января. Метеорологи пообещали, что февраль в московском регионе будет похож на настоящую зиму. Снежный покров сохранится до весны.

Специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк не исключила, что последний месяц зимы будет холоднее января. С 5 февраля в Москве основательно подморозит, отрицательная температура воздуха будет держаться до середины месяца.

Положительная аномалия будет незначительной, уверена Волосюк. Она также пообещала снег, оттепели, облачную погоду. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» в некоторые дни возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В ночное время суток ожидается 2-7 градусов мороза.

Ранее эксперты дали советы россиянам, как пережить зиму и не заболеть. Они рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, есть фрукты и принимать витамины.