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Общество

Воробьев рассказал о региональной поддержке семей в Подмосковье

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Воробьев рассказал о региональной поддержке семей в Подмосковье

Москва, 29 января. Семьи Московской области получат дополнительную материальную поддержку при рождении детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

С 2020 года в России родители начнут получать выплаты на первого ребенка. Кроме государственной поддержки в Московской области вводится региональная выплата.

Эта программа действовала в Подмосковье с 2011 года по 2016 год, помощь получили 220 тысяч семей. 

«Если в такой семье родился еще один малыш, мы предлагаем дать им возможность получить 50 тысяч рублей в 2020 году и еще 50 — в 2021-м», — сказал губернатор, его слова передает телеканал «360».

Для семей, в которых родился второй ребенок, власти предложили снизить ипотеку на 3%. 

Ранее Воробьев рассказал об экономическом росте Подмосковья в 2019 году, который составил более 3%. В 2020 году правительство региона примет меры для увеличения роста экономики до 5%.

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