Воробьев заявил, что Подмосковье получило 1 трлн рублей инвестиций в 2019 году

Москва, 29 января. Около триллиона рублей инвестиций получило Подмосковье в 2019 году, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава Московской области отметил, что от развития экономики зависит уровень жизни людей. И здесь важен постоянный экономический рост.

Воробьев сказал, что Подмосковье находится на втором месте в стране по объему консолидированного бюджета и 16-е место по обеспеченности доходами на душу населения.

«В прошлом году мы привлекли один триллион рублей в основной капитал. Это неплохой результат», — подчеркнул губернатор, его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что экономика региона показала прирост в 2019 году на 3,7%. Власти Московской области будут принимать меры, чтобы повысить рост экономики до 5% в год, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что Воробьев встретился с двумя детьми, которых отец оставил в аэропорту «Шереметьево». Он пообещал, что о мальчиках позаботятся.