Медики дежурят у гостиниц в Москве для проверки китайских туристов на коронавирус

Москва, 29 января. Сорок мобильных бригад дежурят возле гостиниц Москвы для проверки туристов из Китая на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство разработало меры для недопущения распространения нового вируса по России. Одним из них является проверка китайских туристов.

Информация о заражении неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань появилась в конце декабря. Позднее выяснилось, что причиной заболеваемости стал новый вид коронавируса 2019-nCoV.

Ученые пока не разработали вакцину от китайского короновируса. По последним данным, вирус унес жизни 132 человек, инфицированы более 6 тысяч человек, выздоровел 91 человек.

Ранее сообщалось, что москвич заявил в полицию о девушке из Китая, которая, по его словам, заболела коронавирусом.