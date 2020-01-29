Выставку к 160-летию Чехова откроют в московском Главархиве

Москва, 29 января. Выставку к 160-летию писателя Антона Чехова откроют в Главном архивном управлении столицы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
29 января исполняется 160 лет со дня рождения великого русского драматурга. Круглую дату Главархив отметит выставкой с редкими документами, связанными с его жизнью и творчеством.
Москвичи увидят запись о бракосочетании Антона Чехова и Ольги Книппер, документы о присвоении писателю звания уездного врача.
Экспозиция будет работать до 15 апреля, вход свободный, пишет РИАМО.
Произведения Чехова были включены в школьную программу. Классик русской литературы известен во всем мире. Его пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры», «Чайка» переведены на десятки иностранных языков.