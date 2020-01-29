Московские врачи рассказали, почему нужно вовремя посещать уролога

Россияне по-прежнему неохотно обращаются к урологу. Деятельность врачей этой специальности связана со множеством предубеждений, а поход к ним нередко сопряжен со страхом или стыдом. В видеоролике из цикла «Медицина — вектор будущего» специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы рассказали, почему не стоит бояться врача-уролога.

Ведущий специалист врач-уролог ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого Александр Говоров в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что многие ошибочно ассоциируют современного специалиста-уролога только с таким заболеванием, как простатит. Между тем уролог — врач широкого профиля.

«Круг интересов уролога включает в себя и аденому простаты, и рак предстательной железы, и различные расстройства мочеиспускания у женщин и мужчин. Сегодня уролог лечит рак почек, рак мочевого пузыря и целый ряд других заболеваний», — сказал он.

Современные урологи используют передовые технологии, позволяющие проводить диагностику и успешно лечить большинство заболеваний, причем абсолютно безболезненно. В этом врачам помогают робот-ассистированные операции, лазеры, клеточные технологии, малоинвазивные методы диагностики, говорит профессор кафедры урологии МГМСУ им. А. Е. Евдокимова Минздрава России. Но для победы над болезнью одними высокими технологиями не обойтись: шансы на полное выздоровление увеличиваются, если пациент обращается к врачу вовремя.

«Мужчина в возрасте 40-50 лет не обращается к врачам, полагая, что его недомогание незначительно. Позже он все-таки приходит к урологу, но уже с проблемой посерьезнее, например, с расстройством мочеиспускания. Важно понимать: ходить к урологу нужно и с целью профилактики. Ведь есть заболевания, которые нельзя предотвратить. С возрастом увеличивается предстательная железа у всех мужчин, возникает аденома простаты», — предупредил специалист.

Другое трудноизлечимое заболевание — рак предстательной железы. Как сообщил Александр Говоров, такой диагноз на третьей и четвертой стадиях заболевания получают от 40% до 50% пациентов, впервые обратившихся к врачу. Полное излечение в такой ситуации практически невозможно.

«Если бы эти пациенты обращались к урологу для профилактического осмотра, мы могли бы выявлять заболевание на начальной, бессимптомной стадии. Тогда качество жизни российских мужчин и их социальная адаптация были бы гораздо выше», — уверен врач-уролог.

Александр Говоров рассказал ФАН о клиническом случае. В конце ноября 2019 года на операцию (радикальная простатэктомия) в больницу поступил 55-летний пациент с раком предстательной железы. Мужчина планировал зачатие ребенка естественным путем.

«Благодаря тому, что у него обнаружили заболевание на ранней стадии, врачи смогли выполнить точечное ультразвуковое выжигание простаты. Ультразвуковым пучком удалили злокачественную опухоль, сохранив здоровую часть простаты. Качество жизни этого пациента не пострадало. Кроме того, у него сохранились эрекция и потенция», — резюмировал профессор.

Обратил внимание Александр Говоров и на роль специалиста-уролога в здоровье женщин.

«Уролог — это не только мужской, но и женский врач, — напомнил он. — Недержание мочи — распространенное среди женщин заболевание. В урологических центрах оно вылечивается полностью за счет опять же ранней диагностики. Эти проблемы нельзя скрывать. Приходите к урологу! Это не больно, не стыдно и не страшно!»

По данным специалистов, недержанию мочи подвержена половина жительниц столицы. Усилиями ДЗМ лечение этого недуга вошло в перечень услуг, оказываемых женщинам в рамках обязательного медицинского страхования. От болезни избавляют с помощью современной, высокотехнологичной операции.