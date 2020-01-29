Житель Москвы заявил в полицию о девушке из Китая с «коронавирусом»

Москва, 29 января. Москвич написал заявление в полицию, сообщив о девушке с «коронавирусом».

Мужчина пожаловался, что в российском офисе китайского оператора работает больная девушка. По словам заявителя, сотрудница приехала из Китая около недели назад.

При этом у нее есть один из главных симптомов — высокая температура. По данным РЕН ТВ, заявитель узнал о якобы заболевшей коронавирусом от своего друга. Он добавил, что лично девушку не знает.

Напомним, что о новом коронавирусе в Китае стало известно в конце декабря. Масштабы распространения вируса превысили показатели заболевших атипичной пневмонией.

Российские и китайские ученые начали разработку вакцины. Китайская сторона передала РФ геном вируса 2019-nCoV. В разных странах сообщают о новых случаях заражения вирусом.

Роспотребнадзор по поручению властей разработал меры, которые помогут не допустить распространения коронавируса в РФ.

По последним данным, от вируса скончались 132 человека, инфицированы более 6 тысяч человек. При этом медики помогли выздороветь 91 человеку.

Ученые считают, что источником вируса могли стать продукты на рынке китайского города Ухань. Сейчас населенный пункт закрыт, американские власти готовят эвакуацию своих граждан из Уханя.

В закрытом на карантин городе остаются порядка 120 граждан России. В общей сложности в провинции Хубэй находятся 177 россиян.