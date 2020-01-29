Строительный кран упал на рабочего в центре Москвы

Москва, 29 января. Один человек пострадал при падении стрелы крана на стройплощадке в центре Москвы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация об инциденте поступила в экстренные службы в 10.20. Стрела крана упала на стройплощадке в Гранатном переулке.

Пострадавшего срочно госпитализировали. По данным АГН «Москва», мужчина потерял сознание.

Ранее аналогичный инцидент произошел на западе российской столицы. При падении башенного крана пострадал один человек.

Весной прошлого года строительный кран рухнул в Петербурге. На стройплощадке вели демонтаж гостиницы.