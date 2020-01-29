Гидрометцентр продлил в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда

Москва, 29 января. «Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 31 января, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение продлится до 04.00 31 января. По данным синоптиков, 30 января в Москве будет стоять облачная погода, пишет РИАМО.

Днем ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит 1 градус мороза. В последний день января в московском регионе потеплеет до + 1 градуса.

Ранее специалист Росгидромета объяснил, почему в России такая теплая зима. Эксперт считает, что это связано с высоким атмосферным давлением.