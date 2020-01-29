Более 137 тысяч детей родились в Москве в 2019 году

Москва, 29 января. Более 137 тысяч детей появились на свет в Москве в 2019 году, что на 3,5 тысячи малышей больше, чем годом ранее.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, пик рождаемости зафиксировали летом. По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, прирост рождаемости в прошлом году составил 13% по сравнению с 2018 годом.

Она добавила, что в столице уделяют большое внимание поддержке института семьи и здоровья мам. В Москве модернизируют родильные дома, закупается современное оборудование.

Роженицам выдают наборы «Наше сокровище», в котором собраны все необходимые для новорожденного предметы ухода и вещи, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Тюмени впервые выплатили областной материнский капитал на рождение первенца. Молодая мама планирует приобрести на эти средства жилье.