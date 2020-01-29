Власти Москвы сообщили о росте числа участников электронных аукционов

Москва, 29 января. За первый месяц 2020 года число участников электронных аукционов увеличилось втрое, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

За право арендовать или купить 136 городских объектов боролись 1169 физических и юридических лиц, отмечает РИАМО. Как рассказал заммэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов, власти связывают активность на электронных аукционах с развитием сервисов, которые упрощают процедуру сделок по недвижимости.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», в этом году расширили список лотов. Очень популярны аукционы по аренде машино-мест и недвижимости.

Ранее столичные власти сообщили, что в ТиНАО до конца текущего года построят новый торговый центр. Это станет еще одним шагом для развития предпринимательства в этом районе Москвы.