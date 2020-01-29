Птенцы краснокнижных пеликанов появились на свет в Московском зоопарке

Москва, 29 января. Два птенца краснокнижного кудрявого пеликана родились в Московском зоопарке, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что появление на свет пеликанов является долгожданным событием для сотрудников зоосада. Она добавила, что теперь в зоопарке 12 представителей этого редкого вида птиц.

Акулова подчеркнула, что столичные специалисты принимают участие в программе пополнения Европейской племенной книги. Они передают выращенное потомство в другие зоопарки мира, пишет РИАМО.

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», всего в мире насчитывается около 12 тысяч кудрявых пеликанов.

Ранее сообщалось, как животные в столичном зоопарке переживают зиму. Специалисты принимали на зимовку летучих мышей.