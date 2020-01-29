Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Москва, 29 января. Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения до 4 часов 31 января», — сообщили синоптики.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Москве будет облачно, температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла, сообщила «Газета.ру». Ожидается не сильный южный, юго-восточный, местами возможны небольшие осадки и гололедица.