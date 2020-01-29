ФАН публикует видео с места ДТП в Подмосковье, где пострадали 10 человек

Москва, 29 января. В Московской области в результате столкновения легковушки, автобуса и автомобиля ГАЗ пострадали десять человек. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило первое видео, снятое на месте событий.

Согласно данным ГИБДД, авария произошла на 2-м километре Расторгуевского шоссе. По предварительной версии, водитель Volkswagen Polo во время обгона выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус Mercedes-Benz Sprinter, а также автомобиль ГАЗ.

На данный момент известно, что 10 человек, находившиеся в момент аварии в автобусе, госпитализированы. Иномарка и ГАЗ все еще не эвакуированы с места ДТП, автомобили осматривают специалисты.