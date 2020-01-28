Администрация Москвы адаптирует для инвалидов более 260 подъездов

Москва, 28 января. 267 подъемных платформ установят в 2020 году в подъездах жилых домов в Москву, где проживают инвалиды. Вместе с установкой платформ будут выполнены работы по диспетчеризации и видеонаблюдению. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы

Как отметили в ведомстве, работы по установке подъемников ведутся уже девять лет. С 2011 года по 2019 были установлены подъемные платформы, а также системы диспетчерского контроля на 1300 московских объектах. 255 объектов были адаптированы для инвалидов в 2019 году.

В администрации Москвы подчеркнули, что возможность самостоятельно выходить из квартиры имеет огромное значение для инвалидов, особенно для одиноких. Адаптация подъездов в жилых домах позволяет им как работать за пределами квартиры, так и гулять или общаться с друзьями и близкими. Как правило, адаптации подвергаются подъезды старых домов, так как новостройки уже выполнены в соответствии с нормами о безбарьерной среде.

В рамках адаптации подъездов устанавливаются не только подъемные платформы, но и пандусы, поручни, а также двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно.