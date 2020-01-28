Огромная очередь образовалась в первый день работы выставки Дали в «Манеже»

Москва, 28 января. Масштабная выставка картин Сальвадор Дали, которая открылась в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, собрала огромную очередь. Об этом сообщили организаторы проекта.

28 января открылась выставка картин знаменитого художника. До ее открытия около 25 тысяч билетов уже было продано.

«Практически 25 тысяч билетов было куплено в онлайн-режиме перед официальным открытием», — цитирует «Культуромания» представителя организаторов выставки.

Выставка картин под названием «Сальвадор Дали. Магическое искусство» станет одной из масштабнейших испанского сюрреалиста в российской истории. Посетители смогут увидеть более 180 произведений художника, в том числе «Чувство скорости» и «Невидимый человек».

«Все картины перевозились в специальных контейнерах. Внутри каждого из них поддерживался микроклимат, необходимый для сохранности полотна и красок», — передает «МИР24» слова директора Центра изучения наследия Сальвадора Дали Монсе Агера.

Сальвадор Дали — испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель. Он является одним из самых известных художников-сюрреалистов.

Как отмечает РИАМО, выставка является продолжением серии мероприятий, посвященных работам известных художников ХХ века, организованных культурно-историческим фондом «Связь времен» и петербургским Музеем Фаберже при сотрудничестве с департаментом культуры Москвы.