В «Шереметьево» самолет не смог самостоятельно покинуть взлетно-посадочную полосу

Москва, 28 января. Самолет Аirbus А330 российской компании «Аэрофлот» потерял тягу двигателей и его пришлось отбуксировать со взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево». Крылатая машина выполняла рейс из Нью-Дели. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«После посадки не смог самостоятельно двигаться по полосе из-за малой тяги двигателей», — заявили в экстренной службе.

Для транспортировки самолета пришлось использовать специальный автомобиль, который отбуксировал Аirbus А330 на стоянку, передает РИА Новости.

Сообщается, что никто не пострадал, люди покидали борт в штатном режиме. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали неадекватную женщину, которая заявила о минировании самолета в подмосковном аэропорту «Жуковский». Рейс в Прагу задержали на 25 минут из-за сообщения пассажирки о том, что на борту самолета находится бомба, угроза взрыва не подтвердилась, передает РИАМО.