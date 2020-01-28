Собянин взял на личный контроль ситуацию по китайскому коронавирусу в Москве

Москва, 28 января. Мэр Москвы Сергей Собянин взял на личный контроль ситуацию с возможным распространением в Москве китайского коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте градоначальника столицы.

«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входят постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал Собянин.

Он подчеркнул, что гостиницы и другие места массового пребывания туристов в Москве взяты под особый контроль. По словам Собянина, власти Москвы дополнительно закупят медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов для медиков.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что темпы распространения нового типа коронавируса в Китае, жертвами которого стали свыше 80 человек, ускоряются. Он призвал ЦК Коммунистической партии Китая принимать активное участие в решении этой проблемы.

В конце декабря прошлого года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Почти три тысячи человек к настоящему моменту заболели, больше 80 заболевших погибли, сообщает «Пятый канал». Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владимир Жемчугов отметил, что при появлении симптомов, напоминающих коронавирус, необходимо немедленно начинать противовоспалительную терапию. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина пояснила, что поддержание иммунитета в работоспособном состоянии является лучшей защитой от различных инфекций, в том числе и коронавирусов.

Как отмечает телеканал «360», в России случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США‬. С его точки зрения, подобные провокации происходят не в первый раз. Он предположил, что в течение месяца все прекратится.